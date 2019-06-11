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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:33 م

رواد "ناسا" يستعدون لرحلة القمر من مختبرات تحت الماء

رواد ناسا يستعدون
وكالات
dostor.org/2663174

تتحضر وكالة "ناسا" لإطلاق برنامج تدريب جديد لرواد الفضاء الذين سيتجهون في الرحلات المستقبلية إلى القمر.

ويتضمن البرنامج إرسال الرواد إلى مختبر يقع في مياه المحيط الأطلسي، تابع لجامعة فلوريدا، ليتدربوا هناك على التواجد في بيئة معزولة، والنوم والحركة في بيئة قريبة للبيئة التي سيتواجدون فيها في المختبرات التي ستبنى على القمر مستقبلا.

ويتدرب الرواد في إطار هذا البرنامج على استخدام تقنيات الواقع المعزز، والتواجد في ظروف انعدام الجاذبية، وسيختبرون قدرات أجسادهم على تحمل فروقات الضغط التي سيتعرضون لها أثناء تواجدهم بعيدا عن الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن "ناسا" تقوم دوريا ومنذ سنوات بإجراء برامج مشابهة، وتدرب روادها في مختبرات تحت الماء في مقرها في هيوستن الأمريكية.

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