محمد فراج: انتهى زمن البطل الأوحد والبطولة الجماعية سر النجاح

- النجم الصاعد قال إنه يحاول «الخروج بره الصندوق» فى أعماله الفنية

هو واحد من أبرز فنانى جيله، أثبت قدرته على تجسيد مختلف الأدوار، مغامر بشكل كبير ولا يهمه حجم الدور بقدر ما يشغله ترك بصمة لدى الجمهور. إنه الفنان محمد فراج الذى يعيش حالة من التوهج الفنى، بعد مشاركته خلال الموسم الرمضانى فى مسلسل «قابيل» الذى أحدث ضجة كبيرة منذ عرضه، لتناوله جرائم السوشيال ميديا لأول مرة على شاشة الدراما المصرية. «الدستور» التقت «فراج»، فى حوار كشف خلاله عن تفاصيل شخصية «آدم»، التى قدمها فى مسلسل «قابيل»، وسر تحمسه للعودة إلى المسرح مرة أخرى من خلال «الملك لير».

■ بداية.. ما تقييمك لتجربة مسلسل «قابيل»؟

- تجربة جيدة جدًا، استفدت منها على المستوى الفنى، فهو عمل مختلف قدم الدراما النفسية بشكل جديد، وتناول جرائم السوشيال ميديا، وتأثيراتها النفسية على مستخدميها بشكل واقعى.

وقد حرصنا على تقديم عمل مختلف تمامًا عن الأعمال المقدمة على الشاشة خلال شهر رمضان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا باكتساب شرائح مختلفة من الجمهور.

■ ما الذى شجعك على تقديم شخصية آدم؟

- وجدت الشخصية مختلفة شكلًا ومضمونًا عما سبق وقدمته من شخصيات خلال مشوارى الفنى، فأنا ضد كل ما هو مكرر أو متشابه، ودائمًا أسعى للخروج «بره الصندوق»، فشخصية «آدم» مركبة وخبيثة وأرهقتنى خلال العمل عليها، لأنها تظهر بأكثر من وجه على امتداد الأحداث، وتمر بالعديد من التحولات والانفعالات، وهذا ما أبحث عنه فى أى شخصية أقدمها.

■ ألم تشعر بالخوف من تركيبة شخصية آدم وتفاعلها مع الجمهور؟

- عندما أوافق على أداء شخصية يكون هدفى الأول هو الاستمتاع بأدائها، لذلك لا أخشى أى دور، لأننى فى نهاية الأمر ممثل، وأعتقد أن الشخصية أثرت فىَّ جدًا، خاصة أننى لم أتعود على تقديم شخصية مثيرة للكراهية إلى هذا الحد.

■ هل أعدت تجربة المعايشة فى مصحات الإدمان مثلما حدث فى «تحت السيطرة»؟

- إطلاقًا لم أقم بأى معايشات، أو الذهاب لمصحات علاج الإدمان، ولا توجد أى مقارنة بين «قابيل» و«تحت السيطرة»، رغم أن الإدمان كان ركيزة العملين، فهناك فرق بين «على الروبى» وبين «آدم»، الأخير يعتمد على الإثارة والتشويق حول جرائم اختطاف البشر، والإيقاع بهم عن طريق الإنترنت، وهو أمر منتشر فى العالم كله بصورة متوحشة. وعلى العكس من «تحت السيطرة» جاء إدمان المخدرات فى «قابيل» ليكون خطوة كاشفة لتركيبة شخصيات العمل، الذى ركز على الجانب النفسى، خاصة الشخصية التى جسدها «تايسون»، وكانت مصابة بمرض الهلاوس، نتيجة للصدمات العصبية.

■ هل قصدتم تسليط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعى فى ارتكاب الجرائم؟

- طبعًا، كان هدفنا تسليط الضوء على الجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعى، ودورها فى إلحاق الضرر بالمجتمع وأفراده.

■ هل حملك نجاح «قابيل» مسئولية فى اختيار ما هو قادم؟

- بالطبع سأكون حريصًا ومدققًا فى كل ما يعرض علىَّ من أعمال خلال الفترة القادمة، ولدىَّ مبدأ منذ بداية عملى فى الفن، وهو اختيار الأعمال الجيدة التى تقدمنى للجمهور بشكل مختلف، حتى لو كان ذلك من خلال دور صغير.

ويكفينى أن يكون دورى مؤثرًا فى الجمهور، فلا أعمل من أجل المال أو الانتشار، ولكننى أتأنى فى خطواتى وأحسبها جيدًا.

■ ماذا عن تعاونك مع محمد ممدوح فى أول بطولة مطلقة لكما؟

- محمد ممدوح صديقى منذ أكثر من 15 عامًا، وسعدت بتجربة العمل معه لأول مرة فى الدراما، خاصة أن الجمهور طالبنى بالعمل معه، ورغب فى مشاهدتنا خلال عمل واحد، وأعتقد أن المشاركة فى عمل بطله «تايسون» تعد مسئولية كبيرة.

■ ما رأيك فى اتجاه المنتجين نحو البطولة الجماعية؟

- أراها مفيدة جدًا للارتقاء بالأعمال الفنية، كما أن متطلبات السوق أصبحت مغايرة تمامًا عن أى فترة سابقة، وفكرة النجم الأوحد الذى تدور حوله كل الأحداث أصبحت موضة قديمة، وأعتقد أن المستقبل للبطولة الجماعية، لأنها ممتعة وكواليسها تمتاز بالحماس والتشويق وتدفع الممثل لإبراز أفضل ما لديه.

■ ماذا عن تجربتك فى فيلم «الممر»؟

- تحمست للتجربة جدًا، وكان العمل مع شريف عرفة بمثابة حلم حياتى، والحمد لله ربنا حقق لى هذا الحلم، والفيلم يعتبر علامة مهمة فى تاريخ السينما المصرية، وهو عبارة عن ملحمة حربية تاريخية، تدور أحداثه خلال فترة حرب الاستنزاف التى أعقبت نكسة 67، ومهدت لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأفدت العديد من الدروس على المستويين الإنسانى والفنى، أولها أن ارتداء البدلة العسكرية شرف لأى مواطن مصرى، وكانت تلك هى المرة الأولى التى أرتدى فيها البدلة العسكرية، لأننى لم ألتحق بالجيش، وأعتبر ذلك شرفًا كبيرًا لى. وشعرت خلال العمل بأننى بالفعل أدافع عن بلدى، لذلك كنت متحمسًا لأداء الدور الذى يعتبر تجربة مهمة للغاية فى مشوارى الفنى. أما من الناحية الفنية فقد منحنى الله تحقيق حلمى بالعمل مع شريف عرفة، والمنتج المتميز هشام عبدالخالق، وطاقم العمل الذى قدم ملحمة سينمائية.

■ ماذا عن دورك وكيف كانت استعداداتك للشخصية؟

- أجسد شخصية «هلال»، مجند من الصعيد، وهى المرة الأولى التى أقدم فيها الشخصية الصعيدية، وبدأت تحضيرى للشخصية بالذهاب إلى مدرسة الصاعقة، وتعلم حمل السلاح والقفز من مسافات عالية، فكنا نسير نحو 75 كم فى الصحراء متحملين صعوبة الطقس.

كما شاهدت عدة أفلام وثائقية لفترة حرب الاستنزاف، التى لم تخلدها السينما، لأكون ملمًا بتفاصيل هذه الفترة، ورسمت ملامح الشخصية بعد جلسات وبروفات مع المخرج، والحقيقة أن كل مشاهد العمل كانت صعبة وخطرة، ولكن هناك مشهدًا أثر فىَّ كثيرًا، وهو مشهد الصلاة على عدد من الشهداء، الذى أدخلنى فى نوبة من البكاء رغمًا عنِّى، نتيجة المعايشة مع الحدث وتخيل الموقف.

■ تشارك فى مسرحية «الملك لير».. ماذا عن كواليس العمل مع النجم يحيى الفخرانى؟

- منذ تخرجى فى ورشة مركز الإبداع الفنى لم أقدم أعمالًا مسرحية، وكنت متعطشًا للمسرح، وعندما عرضت على المشاركة فى «الملك لير» سعدت جدًا، خاصة أنها بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى الذى يعد العمل معه إضافة لأى فنان، لذلك وافقت على الفور. كما أن نص العمل مغرٍ جدًا، فهو إحدى روائع شكسبير، فوجدتها فرصة للظهور على المسرح بشكل مختلف وجديد، حيث غيرنا من شكل العروض الكلاسيكية للروايات المسرحية، واكتسب العمل الذى يجمع بين عنصرى الخبرة والشباب، شرائح مختلفة من الجمهور.

■ ماذا عن جديدك خلال الفترة المقبلة؟

- أنتظر قراءة العديد من النصوص السينمائية والدارمية، بعد فترة الإجازة، ولكن لا يوجد مشروع محدد أستطيع أن أجزم بخوضه فى الفترة المقبلة.