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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:50 م

الزمالك يرفض عرضًا سعوديًا لضم ساسى مقابل 67 مليون جنيه فى الموسم

الزمالك يرفض عرضًا
هاني عصام
dostor.org/2663160

رفض نادى الزمالك عرضًا تقدم به نادى النصر السعودى لضم لاعب وسط الفريق، التونسى فرجانى ساسى، مقابل 4 ملايين دولار فى الموسم الواحد، أى ما يعادل 67 مليون جنيه مصرى.

من جهته قرر «ساسى» تأجيل البت فى أى عروض إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية التى سيشارك فيها مع منتخب بلاده.

وفجر خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، مفاجأة بترحيبه بالاستغناء عن التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، بشرط التعاقد مع ظهير أيمن «سوبر» الموسم المقبل. ولم يتحمس «جلال» للإبقاء على اللاعب بسبب ما وصفه بأن «مستواه متذبذب» الموسم الحالى، وإلحاحه المتكرر فى طلب الاحتراف الخارجى.

ويضع مسئولو الزمالك اسم باهر المحمدى، الظهير الأيمن للإسماعيلى، على رأس الأولويات لضمه إلى الفريق وتدعيم الجبهة اليمنى، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب فى مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وسيمثل إضافة كبيرة للفريق فى حال ارتدى القميص الأبيض.
وأعلن أحمد داوودا، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، انتهاء علاقته بزعيم الثغر، بعد انتهاء فترة الإعارة.
وأوضح «داوودا» أن مستقبله بيد إدارة الزمالك، وأنه يفضل البقاء مع القلعة البيضاء والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل، ولكن فى حال رغبت الإدارة فى رحيله فإنه سيفاضل بين عدد من العروض التى تلقاها مؤخرًا، قبل أن يحدد وجهته.
فى سياق آخر، كشف العميد يحيى دعبس، عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللجنة أجرت تعديلات على لائحة الزمالك، قبل نشرها فى الجريدة الرسمية، نافيًا ما تردد عن اعتمادها كما أرسلها النادى.
وأوضح «دعبس» أن اللجنة أدخلت التعديلات على اللائحة وأرسلتها للزمالك، بعدها نشرت فى الجريدة الرسمية لتطبيقها فى الفترة المقبلة.
ويدعو الزمالك لانتخابات خلال فترة وجيزة على 4 مقاعد تشمل 3 من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أمين الصندوق.

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