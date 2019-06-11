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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:49 م

صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب خلال ساعات

صلاح ينضم إلى معسكر
رامي رجب
dostor.org/2663155

- الجهاز يواجه الملل بـ«فيلم سينمائى».. وحكام «كان» فى معسكر مغلق
أعلن المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، قائمة «الفراعنة» النهائية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تحتضنها مصر فى الفترة بين 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وضمت القائمة 23 لاعبًا بعد استبعاد ثنائى سموحة محمد أبوجبل، وأحمد أبوالفتوح.
وشملت القائمة: أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود عبدالرحيم «جنش» فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود حمدى «الونش» ومحمود علاء وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وعلى غزال وأحمد المحمدى وعمر جابر وأيمن أشرف فى الدفاع.
وفى الوسط والوسط المهاجم جرى اختيار: وليد سليمان وعبدالله السعيد ومحمد الننى وطارق حامد ومحمود حسن «تريزيجيه» وعمرو وردة ونبيل عماد «دونجا»، فيما يضم خط الهجوم كلًا من: أحمد على كامل ومحمد صلاح ومروان محسن وأحمد حسن «كوكا».
وكشف مصدر فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول عن أن استبعاد «أبوجبل» جاء لعدم تمتعه بالخبرة الإفريقية الكبيرة، التى يتمتع بها الثلاثى محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمود جنش، فيما استبعد «فتوح» لوجود أكثر من لاعب فى مركزه أمثال أيمن أشرف وعمر جابر، بجانب خبرته الضعيفة.
وتشهد الساعات القليلة المقبلة انضمام محمد صلاح لمعسكر «الفراعنة» فى مدينة برج العرب، وقرر مسئولو اتحاد الكرة توفير حراسة خاصة للاعب، لمنع الجماهير من الاقتراب منه وتوفير الخصوصية اللازمة له، حتى لا يتكرر المشهد الذى حدث فى مونديال روسيا.
وقرر الجهاز الفنى استبعاد «صلاح» من المشاركة فى ودية تنزانيا، التى يحتضنها ملعب برج العرب غدًا الخميس، لمنحه الراحة اللازمة بعد موسم شاق، على أن يخضع لبرنامج تأهيلى عقب انضمامه، لبُعده عن التدريبات والمباريات منذ نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 1 يونيو الجارى.
ويعقد «أجيرى» مؤتمرًا صحفيًا، فى السادسة والنصف من مساء اليوم، للحديث عن استعدادات مباراة تنزانيا وآخر استعدادات «الفراعنة» لبطولة الأمم الإفريقية، ويختتم المنتخب تدريباته اليومية على الملعب الرئيسى لبرج العرب، اليوم، استعدادًا للمباراة.
ويدرس «أجيرى» الدفع بنجم الأهلى وليد سليمان بدلا من «صلاح»، مع الدفع بلاعب أرسنال محمد الننى فى مباراة الغد حتى لو لدقائق قليلة، خاصة أنه لا يشارك بصفة مستمرة مع فريقه الإنجليزى، ما يجعل راحته لمدة 3 أيام فقط قبل الانضمام لمعسكر المنتخب كافية.
ومن المقرر أن يبدأ جهاز المنتخب فى تخفيف الحمل التدريبى للاعبين الذين سيشاركون فى مباراة الغد، خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابة، خاصة أن «أجيرى» استقر على منح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى المباراتين، لمعرفة طريقة اللعب التى سيخوض بها مباريات «كان 2019».
فى سياق آخر، يدخل الحكام المصريون المختارون للتحكيم فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم، معسكرًا مغلقًا حتى انطلاق البطولة، وهم: أمين عمر وإبراهيم نورالدين «حكام ساحة»، وتحسين أبوالسادات ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه «مساعدون».
ومن المقرر أن يخضع جميع الحكام المرشحين لـ«كان» وعددهم 54 حكمًا لاختبار بدنى، بعد غد الجمعة.
وعمد المدير الفنى على كسر حالة الملل التى بدأ اللاعبون يشعرون بها فى معسكر «الفراعنة»، وألغى التدريب المسائى أمس الأول، واصطحب لاعبيه إلى دار سينما قريبة من فندق الإقامة.
وقال مصدر فى اتحاد الكرة إن الأمن وافق على حضور 30 ألف متفرج لمباراة المنتخب الودية مع غينيا، المقرر إقامتها الأحد المقبل فى برج العرب، وهو نفس عدد الجماهير التى ستحضر مباراة المنتخب مع تنزانيا، على أن تطرح التذاكر فى 3 منافذ بالإسكندرية بسعر 30 جنيهًا للموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى.

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