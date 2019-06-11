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الثقافة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:24 م

الفرقة القومية العربية للموسيقى تحيي أمسية غنائية على مسرح الجمهورية

الفرقة القومية العربية
أ ش أ
dostor.org/2663151

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، أمسية من زمن الفن الجميل، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس على مسرح الجمهورية.
وتقدم الفرقة خلال الحفل مختارات من روائع التراث التي أبدعها كبار الملحنين من بينها: (الحلوة داير شباكها، أنا قلبي إليك ميال، الطاقية الشبيكة لمحمد الموجي، الناس المغرمين، ليه تشغل بالك لكمال الطويل، والله يا حلو زمان، راح توحشيني لمحمد فوزي، منحرمش العمر منك، أول همسة لفريد الأطرش، يالتك حبيبي للأخوين رحباني، من حبي فيك يا جاري لعزت الجاهلي، أنت وعزولي وزماني لمحمد عبد الوهاب والحب كله لبليغ حمدي).. أداء أحمد عصام، هند النحاس، يحيي عبد الحليم، محمود درويش، مي حسن، خالد عبد الغفار وريم كمال.
جدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

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