محافظ جنوب سيناء: تغريم سائقي التاكسي غير الملتزمين خلال المنتدى الإفريقي

طالب محافظ جنوب سيناء خالد فودة، سائقي التاكسي "السرفيس" بشرم الشيخ بالالتزام بارتداء الزي الموحد، وحسن معاملة ضيوف المحافظة خلال فترة انعقاد المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، الذي تنطلق فعالياته غدا وتستمر يومين، مشددا على قيام إدارة المرور بتغريم غير الملتزمين بغرامات مالية كبيرة وتحقيق الانضباط بطرق المدينة.



وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء، أن سائقي سيارات التاكسي بشرم الشيخ لهم دور كبير في عودة السياحة وازدهارها بشرم الشيخ، من خلال ظهورهم بالشكل اللائق خلال انعقاد المؤتمرات المختلفة.



ولفت إلى الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي لإظهار المدينة بالمظهر الجذاب، متمنيا نجاح المنتدى وجميع المؤتمرات التي تجرى على أرض شرم الشيخ.