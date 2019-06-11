لراغبي السفر لأوروبا.. إرشادات هامة حول الإقامة والعمل

ينشر "الدستور" إرشادات عامة للمواطنين راغبي السفر إلى دول الاتحاد الأوربي وذلك وفقًا لما نشره موقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف التوعية بنصائح تسهل عليهم التعامل فور وصولهم إلى البلد المضيف وهي كالتالي:



• الإقامة:

- تتشدد دول الاتحاد الأوروبي في منح الإقامة نظرا للمشاكل الاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية.

- سنّت الدول الأوروبية قوانين متشددة لمواجهة ظاهرة الإقامة غير القانونية وطرق التحايل عليها كالزواج الصوري بغرض الحصول على إقامة.

- تُجرّم الدول الأوروبية الزواج من أكثر من زوجة.

- في جميع الأحوال ننصح بعدم استمرار الإقامة بالدولة بدون الحصول على إقامة قانونية.



• العمل:

- تُعاني معظم دول الاتحاد الأوروبي من وجود نسبة بطالة مرتفعة بها وتواجه العمالة غير الأوروبية صعوبة بالغة في إيجاد فرص عمل.

- في حالة توافر عقد عمل تأكد أن العقد مستوفي كل الجوانب القانونية بما يضمن حقوقك في الغربة.

- يُفضل أن يكون العقد مُصدقًا عليه من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وذلك لضمان جديته وشرعيته.

- ننصح بضرورة أن يشمل عقد العمل القانوني في حالة توافره التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية نظرا لارتفاع تكلفتها في أوروبا.

- احرص على عدم التعامل مع شركات بيع الوهم والتي تبيع عقود عمل وهمية أو تقوم بتهريب الباحثين عن فرصة عمل وذلك مقابل مبالغ مالية باهظة.

- يتعرض المتسللون عبر الحدود الأوروبية للقبض عليهم ومحاكمتهم وترحيلهم بعد سجنهم لمدد طويلة قد تصل إلى سنوات نتيجة مخالفة أنظمة الدخول والإقامة، ويتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر لكل دول الاتحاد الأوروبي لفترات قد تصل إلى عدة سنوات مع دفع غرامة مالية في بعض الأحيان.



• إرشادات هامة:

- البعثات والقنصليات المصرية بالخارج ترحب دائما بمعاونتك وتذليل المصاعب التي قد تواجهها فهي بيتك في الغربة.

- احرص على تسجيل اسمك وعنوانك لدى القنصلية المصرية بعد استقرارك حتى تبقى صلتك قائمة بأهلك ووطنك.

- احرص على الحصول على تأشيرة قانونية وبعيدا عن تدخل الوسطاء.

- لا تحمل نقودك كلها مرة واحدة أثناء تجوالك ويُفضل استخدام بطاقات الائتمان أو الشيكات السياحية.

- احذر من السرقات المسلحة والنشل وعمليات النصب التي تكثُر خلال فترة الصيف في بعض العواصم السياحية.

- ابتعد عن مناطق الجريمة والمخدرات وحصن نفسك بالإيمان ضد مرض الإيدز وغيره من الأمراض القاتلة.

- تختلف قوانين الأحوال الشخصية في هذه الدول عن تلك المطبقة في مصر مما يثير مشاكل عديدة خاصة في حالة الزواج (الزواج من أجنبية أو الزواج من أجنبي) وهو الأمر الذي ينعكس على الأبناء.