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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:15 م

وجبة فاصولياء تنقل 200 تلميذ إلى المستشفى

وجبة فاصولياء تنقل
وكالات
dostor.org/2663137

اشتبه مسئولو الصحة في جواتيمالا في أن وجبة فاصولياء هي السبب وراء نقل أكثر من 200 تلميذ بشكل جماعي إلى مستشفى جنوب غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر، إنه تم نقل 211 طفلًا إلى المستشفى وتبدو عليهم أعراض التسمم الغذائي.

ونقلت صحيفة برينسا ليبري عن مدير المدرسة قوله، إن 425 طفلا من المدرسة الواقعة في مدينة لاس ديليسياس بمنطقة كويتزالتنانجو، اشتكوا من ألم بالبطن وغثيان وقيء بعد تناولهم وجبة أمس الاثنين، بيد أنه تم علاج الحالات الأكثر حدة فقط في المستشفى.

وقالت الصحيفة، إن المسئولين يحققون في المصادر المحتملة لحدوث التسمم الغذائي، ومن بينها ما إذا كانت مكونات الوجبة تعرضت لمبيدات الآفات.

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