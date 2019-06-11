لوكا مودريتش: ريال مدريد سيُقاتل على جميع الألقاب

شدد لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، أن الفريق سيعود في الموسم الجديد ليُقاتل على جميع الألقاب، مشيرًا إلى أن وصوله لنهائي كأس العالم الصيف الماضي مع منتخب بلاده كرواتيا، أثر عليه في الموسم المنصرم.



وقال مودريتش، خلال تصريحات لقناة "موفيستار" ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم الثلاثاء: "أريد أن يكون ريال مدريد أفضل، وأتوقع أن يكون الفريق أكثر منافسة في كل البطولات، وهو ما لم نفعله هذا العام، حيث كانت الأشهر القليلة الماضية سيئة".



وعن تقييمه لمستواه الشخصي، أوضح: "الذهاب بعيدًا في كأس العالم أضر بي كثيرًا هذا الموسم على المستويين البدني والعقلي. لقد مررت بموسم غير منتظم للغاية".



وأضاف: "مسيرتي الكروية لم تكن لتكتمل دون فعل شيء مع كرواتيا، حيث كانت هذه فرصتي الأخيرة لأفعل شيئًا كبيرًا مع المنتخب، ولهذا السبب كان الحمل ثقيلًا".



وأردف: "لقد كانت بطولة متعبة، لكن عندما تكون هناك، ورغم التعب والإجهاد البدني والذهني الهائلين، إلا أنك تنسى كل ذلك لأنك تلعب لوطنك، إنه أكبر إنجازٍ يمكن أن تقدمه طوال مسيرتك".



وبسؤاله عن الاعتزال في المستقبل، أجاب: "أسير خطوة بخطوة، وأشعر بحالة جيدة رغم أن هذا العام لم يكن جيدًا وأعترف بذلك، لكن لا يزال لدي القوة لمواصلة اللعب في ريال مدريد، وأنا في سن الاستمتاع".