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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:14 م

هولندا تكسر عناد نيوزيلندا بهدف في الوقت الضائع

هولندا تكسر عناد
وكالات
dostor.org/2663133

هزت اللاعبة البديلة جيل رورد الشباك بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنجح هولندا أخيرا في كسر عناد نيوزيلندا بالفوز عليها 1-صفر اليوم الثلاثاء في المجموعة الخامسة، بكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا.

ولاحت للمنتخب الهولندي بطل أوروبا الكثير من الفرص أمام المرمى في مباراة شهدت إهدار عدد كبير من المحاولات، قبل أن تحرز رورد هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل.

وفشل ثنائي هجوم هولندا ليكي مارتنز وفيفيان ميديما في إحراز أهداف رغم الضغط المتواصل، ما جعل نيوزيلندا تتطلع لإنهاء المباراة بالتعادل قبل أن تخسر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدرت مارتنز أول فرصة في المباراة ونجحت الحارسة إيرين نايلر في التصدي لها، قبل أن تتوالى الفرص الضائعة لاحقا.

وتخطت كرة سددتها أوليفيا تشانس مهاجمة نيوزيلندا الحارسة ساري، فان فينيندال لترتطم بالعارضة في الدقيقة 11 قبل أن تبعد حارسة هولندا مجددا تسديدة بعيدة سددتها روزي وايت.

على الجانب الآخر أهدرت دومينيك بلودورث محاولة أمام مرمى نيوزيلندا، بعد ارتباك في منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد الاستراحة لاحت فرصة ذهبية للاعبة نيوزيلندا سارة جريجوريوس لكنها أخطأت في التسديد. وفرضت هولندا سيطرتها على آخر15 دقيقة من المباراة وهاجمت بلا هوادة قبل أن تنجح أخيرا في هز الشباك.

وبهذا الانتصار أصبحت هولندا تتقاسم صدارة المجموعة مع كندا التي تغلبت على الكاميرون 1-صفر في مونبلييه أمس الاثنين في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.

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