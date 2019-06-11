هبوط أرضي غرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)

شهد شارع القيامة المتفرع من شارع النيل بمنطة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، هبوطا أرضيا نتيجة كسر ماسورة مياه.



وعلى الفور تم تشكيل لجنة هندسية من مدير عام إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بحى غرب، والتنسيق مع هندسة مياه البلد، لبحث الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع القيامة.



وتبين من المعاينة أن الهبوط ناتج عن كسر ماسورة مياه، وتم إصلاح الكسر، ويتم المتابعة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه.



وقامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بالمتابعة والكشف عن الهبوط، وجار استكمال الأعمال، وجار العمل لردم الحفر والمطبات، بباقي الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل رئيس حي غرب، لإعادة المظهر الجمالى للشارع السكندرى بنطاق الحى.