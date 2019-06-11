شبيه ماكجريجور تلقى طعنة بسكين في الرقبة من مجهول وصفعة من حبيب

دفع المواطن الكازاخستاني إسلام بادورغوف ضريبة الشبه الكبير بينه وبين بطل العالم السابق وفقا لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، النجم الإيرلندي كونور ماكجريجور.



وتباهى إسلام بادورجوف، في يوم من الأيام، بإعجاب الناس به لوجود شبه كبير بينه وبين كونور، في الوقت الذي كان الأخير يستعد لمواجهة الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، في نزال في الملاكمة.



وخطف الكازاخستاني أنظار مشجعي كونور في شوارع لوس أنجلوس، وسط صرخات الإعجاب والدهشة "يا إلهي يا إلهي"، فكان يلتقط الصور مع معجبيه، حتى في زحمة السير.



ولكن سرعان ما تحولت "نعمة" الشبه مع كونور إلى "نقمة" على إسلام، الذي سافر مع فريق إيرلندي إلى نيويورك من بينهم المقاتل الروسي أرتيوم لوبوف، حامل الجنسية الإيرلندية أيضا، وزميل كونور ماكجريجور.



واصطدم حينها لوبوف مع حبيب نورمحمدوف وعدد من زملائه في الفريق، ووجه الأخير صفعة له، ووبخه على تصريحاته، التي وصف فيها حبيب بالجبان ويتهرب من خوض بعض النزالات بداعي الإصابة أو بسبب أعذار أخرى.



كما وجه حبيب صفعة لإسلام بادورجوف، الذي لم يرد على الإهانة، لمعرفته بأن موازين القوى ليست لصالحه، كونه ليس مقاتلا حتى في عالم الفنون القتالية المختلطة، وإنما رياضي يقوم بالتدريبات البدنية ويروج لها في كازاخستان.



في حين صرح أرتيوم لوبوف، فيما بعد، بأنه حاول تجنب الاحتكاك مع حبيب قبل نزاليهما الهامين، ضمن دورة (223 UFC)، ولا يرى الآن وبعد ما حدث حلا إلا أن يلتقي مع حبيب وجها لوجه وخارج القفص.



بينما لم يتردد كونور ماكغريغور في الرد ولم يتأخر رده، فقد هاجم النجم الإيرلندي، فور وصوله إلى نيويورك، لحضور النزال المرتقب بين حبيب نورمحمدوف والأمريكي ماكس هولواي، ضمن تلك الدورة، هاجم الحافلة التي كانت تقل البطل الروسي وعددا من المقاتلين، ورمى الكراسي والقضبان الحديدية ما أدى إلى تحطم زجاج الحافلة.



وصرح إسلام، حتى قبل هجوم كونور على حافلة حبيب، وبعد إلهام من النجم الإيرلندي، بأنه يريد البدء بالمسيرة الاحترافية في عالم الفنون القتالية المختلطة، لكن الأمور لم تذهب أبعد من التصريحات، بالرغم من الانتقال إلى دبلن والتدريب في فريق كونور لمدة عام ونصف العام، فهو لم يخوض أي نزال، ولم يوقع مع أي شركة مروجة، ولم يوجه التحدي لأي مقاتل للنزال.