لراغبي السفر.. نصائح هامة فور وصولك إلى الدولة المضيفة

ينشر "الدستور" إرشادات عامة للمواطنين راغبي السفر إلى الخارج وذلك وفقًا لما نشره موقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف التوعية بنصائح تسهل عليهم التعامل فور وصولهم إلى البلد المضيف وهي كالتالي:



- تسجيل اسمك لدى القنصلية المصرية فور وصولك قدر الإمكان مجانا.

- التعرف على ما تستطيع القنصلية أن تقدمة لك.

- التعرف على ما لا تستطيع القنصلية أن تقدمة لك.

- الاتصال بالجمعيات والأندية المصرية.

​- الاتصال بالقنصلية المصرية في حالة تعرضك لأي مشكلة فورا.





احرص بعد وصولك إلى دولة السفر على الآتي:

- تسجيل اسمك في أقرب قنصلية:

- الاتصال بأقرب قنصلية مصرية لتسجيل اسمك ومحل إقامتك.

- التسجيل يكون مجانا في أقرب سفارة أو قنصلية.



يعود عليك التسجيل بفوائد عدة أهمها:

- التسجيل يساعد على توفير الرعاية والحماية لك.

- التسجيل يجعلك على علاقة دائمة بالقنصلية المصرية والتجمعات المصرية.

- التسجيل يُمكن القنصلية من الاتصال بذويك في حالة الطوارئ أو حدوث مكروه.

- التسجيل يُمكن القنصلية من الاتصال بك وتقديم المشورة.

- التسجيل وسيلة لخلق اتصال بينك وبين أرض الوطن.

- يساعدك في استخراج جواز سفر بديل في حالة فقد جواز السفر.