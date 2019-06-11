براءة 6 مسؤليين فى رشوة مستشفيات جامعة الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، الدائرة الخامسة عشر، برئاسة المستشار محمد صبرى جاد، ببراءة 6 مسؤليين بجامعة الاسكندرية بعد اتعامهم بالرشوة واستغلال النفوذ بمستشفيات جامعة الاسكندرية، صدر الحكم بعضوية عضوية كل من المستشارين احمد فهمى يونس، ومحمد عاطف النيدانى.



وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين جميعا بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بالمخالفة لاحكام القانون لإرساء مزايدات على بعض المتهمين، وقد قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وحددت المحكمة جلسة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين.



ودفع طارق محمود المحامى بالنقض، في مرافعته بإنتفاء اركان جريمة الرشوة واستغلال النفوذ وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان التسجيلات التى اجريت بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة بجلسة اليوم 11 6 2019 بإلغاء الاحكام الصادرة بالاشغال الشاقة الؤبدة ضد جميع المتهمين وبرائتهم من الاتهامات المسندة اليهم.