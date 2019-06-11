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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:03 م

الفلبين تغرق في مليوني كيلوجرام من المانجو

الفلبين تغرق في مليوني
وكالات
dostor.org/2663014

تفيض الفلبين بملايين حبات المانجو بينما تعاني تأثير التردد الجنوبي "إل نينو"، الذي رفع الحرارة وخفّض سعر مليوني كيلوجرام من المانجو إلى أقل من ثمنها المحلي.

وفي مسعى لتفادي اهتراء المحاصيل، أطلقت وزارة الزراعة حملةً تسويقية بعنوان "مترو المانجو" في محاولة لنقل مليون كيلوجرام من الفاكهة في مترو مانيلا، على أن تنتشر الأكشاك التي تبيع المانجو في أرجاء العاصمة طوال شهر يونيو.

وستباع حبات المانجو الطازجة بين 25 و50 بيزو لجذب الشراة، على أن يحصل الذين يشترون بكميات كبيرة على الأسعار الأكثر انخفاضًا.

وحسب "جارديان" البريطانية، تطلق الوزارة صفوفًا تعليمية في الطهو لتعليم الناس كيفية استخدام المانجو، وسيقام مهرجان للفاكهة، في منتصف يونيو، لرفع الطلب وزيادة حماسة الناس.

ويساعد الاهتمام الخارجي بالمانجو زهيدة السعر على تخفيف العبء، إذ تعهد مستورد فواكه ياباني بشراء 100 ألف كيلوجرام، وتأمل الفلبين أن تزيد صادرات المانجو اليومية لكل من هونغ كونغ ودبي.

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