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محافظات
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:01 م

حملات ضبط وتفتيش للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظات

حملات ضبط وتفتيش
أ ش أ
dostor.org/2663010

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء، أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم للتقرير الشهري لجهود مديرية أمن بني سويف في مجال الرقابة التموينية خلال شهر مايو الماضي، حيث تم توجيه العديد من الحملات، عن طريق مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 937 قضية في مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية بالأسواق.

وفي محافظة المنيا، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، من ضبط 500 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذك خلال حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق واستمرار الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ الصحة العامة وسلامة المواطنيين.

وقال عصام عبد الغنى رئيس المركز، أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بإزالة 7 حالات تعد على أرض زراعية، منها 5 حالات ردم خارج الزمام بمساحة 4 قراريط و9 أسهم، وحالتي ردم داخل الزمام بمساحة 3 قراريط، بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وفي محافظة أسيوط، قال علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تنظيم عدة حملات تموينية على قرى المركز بالتنسيق مع مسئولي الصحة والتموين ومباحث التموين بالمركز أسفرت عن تحرير محضر رقم 698 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2019 ضد صاحب محل لحوم وفراخ مجمدة مجهولة المصدر وبدون أية بيانات بقرية صنبو وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة وتحرير محضر رقم 699 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد صاحب مصنع آيس كريم بمدينة ديروط لاستخدامه مكونات مجهولة المصدر وبدون أية بيانات ومخالفة للاشتراطات الصحية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

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