بالصور.. السيطرة على حريق محدود بمصر الجديدة

نجحت قوات الحماية الميدانية في السيطرة على حريق بأعلى سطح العقار رقم 6، شارع إبراهيم اللقانى مع شارع دمشق، بمصر الجديدة.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنهم تلقوا إشارة تفيدة باندلاع حريق أعلى سطح العقار رقم 6 بشارع إبراهيم اللقانى مع شارع دمشق بمصر الجديدة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية الميدانية وسيارات الإسعاف والمطافئ لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، دون أي إصابات تذكر.