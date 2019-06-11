انتشال جثث لضحايا غرق مركب سياحي في بودابست

انتشلت الشرطة المجرية، اليوم الثلاثاء، مزيدًا من الجثث بعد رفع مركب سياحي غرق بنهر الدانوب في بودابست، الشهر الماضي، في كارثة أودت بـ24 شخصًا على الأقل.



وانتشلت الشرطة أربع جثث من المركب "ميرميد" (حورية البحر)، ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين بعد أسبوعين من الكارثة.



واستغرقت عملية رفع المركب من النهر أكثر من ست ساعات، وشارك فيها عشرات من عناصر الإنقاذ، بينهم فريق غوص أرسلته كوريا الجنوبية.



وكان المركب يقل سياحا غالبيتهم من كوريا الجنوبية عندما غرق، في 29 مايو، بعد اصطدامه بمركب سياحي أكبر في جانب مزدحم من النهر، ومن بين الركاب طفلة في السادسة كانت رفقة والدتها وجديها، وقبطان المركب.



وقال المتحدث باسم الشرطة، كريستوف جال، للصحفيين: "من المفترض أن الطفلة الوحيدة بين الضحايا والقبطان هما بين الضحايا الأربع الذين انتشلت جثثهم اليوم".



وأكد: "مواصلة عملية التعرف على الهويات".



ونجا سبعة أشخاص فقط من الركاب الـ35 الذين كانوا على متن المركب المنكوب.. وسيتم نقل المركب إلى رصيف بجنوب بودابست في وقت لاحق، الثلاثاء، وفقا للشرطة.



وقال إن "أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، ورغم عدم استبعاد إمكان العثور على مزيد من الجثث في المركب في وقت لاحق، فإن العناصر الذين خصصوا لعملية البحث في الأجزاء الجنوبية من الدانوب قد تمت مضاعفة عددهم".



والعديد من الضحايا عثر على جثثهم على بعد عشرات الكيلومترات جنوب العاصمة المجرية.



وأوقفت الشرطة المجرية قبطان المركب الأوكراني، البالغ من العمر 64 عامًا، بشبهة "تعريض حركة النقل المائي للخطر ما أدى إلى وفيات عدة".



ووقع الحادث في جزء من نهر الدانوب كثيرًا ما تجوبه المراكب السياحية لمشاهدة أضواء المدينة والبرلمان ليلًا.