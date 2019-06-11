مباحث التموين تضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين، مالك شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة لحيازته وتجميعه كميات من المستلزمات الطبية: جهاز قياس السكر – جهاز قياس الضغط – شرائط قياس سكر – سرنجات السكر قدرها 6178 ستة ألاف ومائة وثمانية وسبعون قطعة وأجهزة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحاليل طبية من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جارى تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.