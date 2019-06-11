"مصطفى رزق" أمينًا عامًا لجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف مصطفى السيد رزق، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، للقيام بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك لحين صدور قرار التعيين من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



وهنأ رئيس الجامعة، أمين عام جامعة كفر الشيخ الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد فى النهوض بالجامعة على المستوى التعليمى والبحثى والإدارى فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.



وشغل "رزق"، العديد من المناصب القيادية قبل صدور هذا القرار، وهو من المشهود لهم بالكفاءة الإدارية، ويحظى بحب العاملين معه.



وكان رئيس جامعة كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا فى شهر ديسمبر الماضى، بوقف أمين عام الجامعة السابق، بعد أن قامت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، بإلقاء القبض عليه مع عدد من الأشخاص، لتورطهم فى قضايا مالية.