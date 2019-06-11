رئيس الحكومة التونسية يلتقي المستشارة الألمانية ونظيره المغربي بجنيف

التقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، على هامش الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية بجنيف، المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، ونظيره المغربي سعد الدين العثماني.



وذكرت الحكومة التونسية،في بيان اليوم، أن الشاهد وميركل أكدا - خلال لقائهما-أن علاقات التعاون بين البلدين جيدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.. ونوّه الطرفان بتميز العلاقات السياسية التي تجمعهما خاصة أنه يوجد تبادل مكثف للزيارات بين مسؤولي البلدين.



وشدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تطابق وجهات النظر فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع في كل من ليبيا والجزائر.



وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني - خلال لقائه نظيره التونسي - أن العلاقات بين البلدين مميزة ويجب تطويرها خاصة أن المنطقة تعيش تحديات صعبة في وضع إقليمي ودولي معقد ويصعب التنبؤ بتطوراته.



ونوّه بدور أن اللجان التقنية المشتركة التي تدرس دفع التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والطلابي وبعض القضايا التجارية بين البلدين، مؤكدا أن هذه المجهودات رغم أهميتها إلا أنها تحتاج إلى الدفع والتطوير وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ورفع مستوى البحث العلمي بينهما.