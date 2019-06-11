تدريبات للأسطول الروسي تحاكي تدمير سفن لحلف "الناتو"

نفذ سلاح الطيران البحري لأسطول البلطيق الروسي تدريبات عسكرية على تدمير سفن افتراضية لحلف شمال الأطلسي.



وذكرت المنطقة العسكرية الغربية الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الطيارين الروس، تحت غطاء مجموعة من مقاتلات "سوخوي - 27"، قاموا بالتحليق فوق بحر البلطيق للاستطلاع والقيام بهجمات تدريبية على الأهداف، التي كانت تحاكي سفن العدو المفترض.



وأضاف البيان أن أكثر من عشر طائرات من الطيران البحري لأسطول البلطيق شاركت في هذه التدريبات، مشيرا إلى أن التدريبات جرت على خلفية المناورات البحرية لحلف شمال الأطلسي "بالتوبس-2019"، التي انطلقت يوم الأحد الماضي في بحر البلطيق.



يُذكر أن 18 دولة عضو بالحلف تشارك في هذه المناورات بـ 44 سفينة حربية و40 طائرة ومروحية وحوالي 12 ألف عسكري.