البحرية الليبية تنقذ 60 مهاجرًا شرق طرابلس

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي أمس على بعد 92 ميلا شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.



وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في بيان: "بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية، أبحر الزورق أوباري التابع للقطاع الأوسط بحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية البحث، تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي على متنه 60 مهاجرًا غير شرعي من بينهم امراة واحدة، وقام بإنقاذهم جميعا".



وكان ضمن المهاجرين 49 سودانيًا، و5 بنغاليين، و4 من بنين، بالإضافة لتشادي واحد، ومالي، وامرأة توجولية.