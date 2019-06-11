استسلام قائدين بارزين من "حركة الشباب" الصومالية للقوات الحكومية

أفاد مسؤولون صوماليون بأن قائدين بارزين من "حركة الشباب" استسلما للقوات الحكومة الصومالية في منطقة جيدو جنوبي البلاد.



وقال قائد القسم الـ43 للوحدة الـ49 للقوات الصومالية في مدينة باردير علي محمد حسن، في تصريحات صحفية ظهر اليوم الثلاثاء، إن: "مصطفى إبراهيم إسحاق ومحمد حسن مادهالي انضما لقوات الحكومة، بعد عملية عسكرية مكثفة ضد المسلحين خلال الأيام القليلة الماضية".



وأضاف قائد القسم الـ43 للوحدة الـ49 للقوات الصومالية: "انشق المسلحان عن حركة الشباب في ساكو داخل منطقة جوبا الوسطى، كان أحدهما يمثل المسلحين في الاستخبارات، بينما كان الآخر على حراسة السجون"، وحث الخلايا الأخرى المتبقية من حركة الشباب على أن تحذو حذوهما.