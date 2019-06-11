تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي

بالصور.. السيطرة على حريق محدود بمصر الجديدة

نجحت قوات الحماية الميدانية في السيطرة على حريق بأعلى سطح العقار رقم 6، شارع إبراهيم اللقانى مع شارع دمشق، بمصر الجديدة. وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنهم تلقوا ...