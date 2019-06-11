الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:50 م
تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي
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أغلق أحمد حجازي لاعب وست برومتيش الإنجليزي ملف عودته للدوري المصري رغم تلقيه عرضًا من الأهلي وآخر من بيراميدز مقابل الحصول علي أعلي راتب مدافع في الدوري المصري.
أغلق أحمد حجازي لاعب وست برومتيش الإنجليزي ملف عودته للدوري المصري رغم تلقيه عرضًا من الأهلي وآخر من بيراميدز مقابل الحصول علي أعلي راتب مدافع في الدوري المصري.
نجحت قوات الحماية الميدانية في السيطرة على حريق بأعلى سطح العقار رقم 6، شارع إبراهيم اللقانى مع شارع دمشق، بمصر الجديدة. وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنهم تلقوا ...