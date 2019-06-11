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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:45 م

س وج كل ماتريدين معرفته عن جلسات الليزر لإزالة الشعر

س وج كل ماتريدين
غادة موسى
dostor.org/2662966

تعمل أحدث أجهزة الليزر حاليًا على إزالة الشعر، والتى بدأت تتبعها العديد من الفتيات كطريقة فعالة للتخلص نهائيًا من الشعر الغير مرغوب فيه، عن طريق جهاز يقوم باصدار نبضة مركزة من الضوء فى كسر من الثانية توجه إلى المنطقة المطلوب علاجها، وتتخطى النبضة جلد المريض، وتمتص عن طريق مادة الميلانين بويصله الشعر من جذوره حيث تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية توقف نشاط بصيلات الشعر.

ويقدم موقع IN STYLE كل ماتريد معرفته عن إزالة الشعر بالليزر:
مناطق الجلد التي يمكن علاجها بالليزر:
الشفة العلوى
الذقن
الأزرع
الآرجل
البكينى
الإبط
وبالنسبة للرجال:
الكتف
الظهر
الذقن

هل يمكن عمل الشعر أثناء الحمل؟
لم تجرى أبحاث كافيه لتاكيد أمان ليزر إزاله الشعر أثناء الحمل ولذلك ينصح بعدم إستخدامه أثناء الحمل.

متى تسقط الشعره بعد الليزر؟
مع بعض الأجهزه ذات الموجات الأقصر يحرق الجزء الظاهر من الشعره خلال الجلسة، لكن مع الأجهزة الحديثه ذات الموجات الأطول، فإن الموجه تحرق بصيلة الشعره والشعيرات المغذية لها، وتبدو الشعره كأنها تنمو لكن خلال ٣ اسابيع تسقط الشعره بسبب التخلص من جذورها.

هل إزالة الشعر بالليزر نهائى؟
يتم التخلص من أغلب الشعر بنسبة 80% إلى 90% بعد6 جلسات، ويكون نمو الشعر عادة أخف وأرق وقد يحتاج الشخص لجلسات أخرى على فترات متباعدة.

لماذا الحاجة إلى 6 جلسات؟
تمر بوصيلات الشعر بدورات نشاط وخمول، وتتمكن النبضات الضوئية والليزر من إصابة الشعر خلال دورة النشاط فى أى وقت تكون 30% الى 75% من الشعيرات فى مرحلة النشاط، ويكون فى حوالى الثلث أو الربع من الشعيرات صبغة كافية لإمتصاص الليزر، ولذلك يحتاج 6 الى 8 جلسات فى أغلب الأحوال، وقد يحتاج المريض لجلسة أخرى بعد عدة أشهر وحتى سنة.

كيف تتم الإستفادة القصوى من جلسة العلاج الواحدة؟
- عدم استعمال وسائل انتزاع الشعر مثل اللصقات لفترة أربع الى ست أسابيع قبل العلاج.
- يمكن استخدام الموس لإزالة الشعر الى 24 ساعة قبل العلاج حيث يبقى الموس على الجذور التى تحتوى على الميلانين.
- تفادى التعرض للشمس لإكتساب السمرة قبل العلاج، ويمكن استعمال الكريمات المانعة للاشعة البنفسجية في حالة ضرورة التعرض للشمس.
- لا تغطى المناطق المراد علاجها بمستحضرات أو كريمات المكياج.

كم من الوقت تستغرق جلسة الليزر؟
مع الأجهزه العاديه يتوقف على المساحة فيتراوح من حوالى (دقيقتين) للشفة العليا الى ساعة للظهر.

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