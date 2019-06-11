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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:42 م

بالأقام.. صحيفة اسكتلندية تكشف تكاليف رحلة ترامب في بريطانيا

بالأقام.. صحيفة اسكتلندية
نيفين أشرف
dostor.org/2662960

كشف موقع "سكوتسمان"، عن تكاليف رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى لندن وإيرلندا، مشيرًا إلى أن الرحلة كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 2.7 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، حيث أنفق أكثر من مليون جنيه إسترليني مقابل غرف في فنادق خمسة نجوم في لندن مرتبطة بالأسرة الحاكمة في قطر.

وأظهر التحليل الذي أجراه موقع "سكوتسمان" لعشرات أوامر الشراء والتسليم، التي قدمتها الحكومة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، أن بعضًا من أكثر أماكن الإقامة تميزًا في لندن تم حجزه للوفد المرافق للرئيس الأمريكي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وتابع التقرير أنه "إجمالًا، تم تخصيص مبلغ يصل إلى 3512288 دولارًا "2،777،657 جنيهًا إسترلينيًا"، لتوفير السكن والنقل، كما تشير السجلات"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ الضخم لا يشمل مشروع قانون الأمن والحراسة لزيارة ترامب المثيرة للجدل، والتي من المتوقع أن تكلف دافعي الضرائب البريطانيين مبلغ من ثمانية أرقام.

وأظهرت قائمة المدفوعات الواسعة، أن مديري الجنازات على الساحل الشرقي لأيرلندا من بين تلك الشركات التي تتوافق مع يوم الدفع الكبير، حيث التزمت السلطات في الولايات المتحدة بحوالي 740،000 جنيه إسترليني مقابل خدمات السائق وتأجير السيارات الفخمة من الشركة قبل المحطة الأيرلندية من زيارة ترامب.

لكن البيانات تظهر أن بعض الفنادق الأكثر رواجًا في لندن ومالكيها من الشرق الأوسط الأثرياء - هي التي تتماشى مع أكبر المدفوعات، حيث تكشف سجلات الإنفاق عن الملكية الدولية المجزأة للعقار المتميز في العاصمة، كما هي القيام بالمقياس الهائل للوفد الأمريكي الزائر.

وحسب تقرير الموقع، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية طلب توصيل بقيمة 1،223،230 دولارًا "967،379 جنيهًا إسترلينيًا" للغرف في فندق إنتركونتيننتال بارك لين. يحدد الطلب، الذي تم تقديمه في 20 مايو، المبلغ المدفوع مقابل "غرف الفنادق لزيارة الشخصيات المهمة.

وكشف أنه "تم إنفاق 122،059 دولارًا "95،529 جنيهًا إسترلينيًا" في 15 مايو لـ "غرف فندقية للزيارة" في فندق إنتركونتيننتال. بعد ثمانية أيام، تم تخصيص 13،299 دولارًا "10،517 جنيهًا إسترلينيًا" "لدعم شخص مهم للزيارة"، حيث تم تخصيص 10،438 دولار "8،254 جنيهًا إسترلينيًا" لكابلات الصوت والبيانات في الفندق في 20 مايو".

وتم دفع جميع المدفوعات لشركة كونستيلشن Constellation Hotel (Opco) UK SA، الشركة العاملة التي تدير الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم في مايفير.

وتظهر سجلات دار الشركات أن كونستيلشن مملوكة بدورها لشركة Regis Hotel (Opco) UK SA ومقرها لوكسمبورج. ومن بين مديريها الشيخة لولوة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ابنة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي عضو في العائلة المالكة القطرية وأمير قطر الحاكم من 1995 إلى 2013، وشقيقة الأمير الحالي.
وتابع "سكوتسمان" أن ثلاثة أعضاء آخرين من أسرة آل ثاني القوية هم من مدراء الشركة، لكن استقالوا في ديسمبر الماضي، كما تظهر ملفاتهم، مبينا أنه من المفهوم أن شركة لوكسمبورغ جزء من أداة قطر القابضة للاستثمار، وهي نفسها وحدة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية للإمارة.

ودفعت وزارة الخارجية أيضًا 47.311 دولارًا "37،415 جنيهًا إسترلينيًا" في 25 مايو إلى مجموعة تشرشل المحدودة للإقامة في حياة ريجنسي لندن. يحدد أمر الشراء أن الأموال المخصصة "لغرف الفنادق لدعم زيارة لكبار الشخصيات".

وأظهرت أحدث الحسابات السنوية لمجموعة تشرشل، أن الشركة الأم الرئيسية لها هي شركة تدعى برايم كابيتال، مسجلة في لوكسمبورج، كما تشير الحسابات إلى أن المالك المستفيد للشركة هو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق.

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