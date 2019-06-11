القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
عالم
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:42 م

اتحاد التجارة الإلكترونية: إدراج المنتجات الفلسطينية للتسويق لها دون مقابل

اتحاد التجارة الإلكترونية:
أ ش أ
dostor.org/2662958

دعا الشيخ أحمد السويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، المستثمرون من جميع الشركات ورجال الأعمال إلى الاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى وجود 32 صناعة متخصصة في البناء والتشييد والبنية التحتية منضوية تحت مظلة هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى تثق في الاقتصاد الفلسطيني وتعلم أن هناك دولا داعمة كثيرة إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية ويجب علينا المساهمة في دعم العملية الإنمائية في فلسطين.

بدوره، قال أحمد عبدالفتاح، الأمين العام لاتحاد التجارة الإلكترونية العربية إنه سيتم إدراج جميع المنتجات الفلسطينية للتسويق لها دون مقابل، وإنه سيتولى جميع الأبحاث التسويقية لهذه الصناعات بالمجان.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مبادرة دعم الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي، قال السفير الربيع إنه تم عقد سلسلة لقاءات ومؤتمرات في البحر الميت مع رجال الأعمال الفلسطينيين والقطاع الخاص وتم خلاله الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري يتم من خلاله التعامل بالتوازي مع الحكومات لدعم الاستثمار في فلسطين ومواجهة التعنت الإسرائيلي الذي كان نتيجة عدم وجود برنامج موازي وداعم للاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الربيع أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية المتخصصة سيتولون التعريف بالمنتجات الفلسطينية، وأن الاتحادات العربية بدأت أولى الخطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات التي تستحق الاهتمام من جانب المستثمرين ورجال الأعمال العرب وأنه يجب كسر حاجز الخوف لتوجيه الاستثمارات.

بدوره، قال المندوب الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية كانت لديها خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني تشمل العديد من القطاعات تتضمن خريطة استثمارية بنحو 500 مليون دولار وإن الخطة الخمسية 2018-2022 تتضمن خصصا استثمارية تشمل 13 قطاعا حيويا سيتم تنفيذها من خلال الحكومة الفلسطينية من خلال صندوق الاستثمار أو وزارة الاقتصاد أو المجتمع المدني.

وأضاف أن هناك قوانين لتشجيع الاستثمار، وأن هناك 5 مناطق صناعية في فلسطين، داعيا الأشقاء العرب والقطاع الخاص لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة مشروع السلام الذي يتبناه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 3 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 3 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ اسبوع

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

الآن

التخطيط تكشف أهم ملامح خطة تطوير الإسكندرية وتحويلها لمقصد عالمي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن عبد الحكيم شاهين

ننشر توصيات "المالية" للتعامل مع ملف الصناديق الخاصة

تفاصيل عرض النصر السعودى لاستعادة فرجانى ساسى من الزمالك

ads
الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

ألبومات الصور

بالصور.. السيطرة على حريق محدود بمصر الجديدة

مباراة بين ميدو وايتو

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

رياضة

مشجعو نادي إسرائيلي يطالبون بتغيير اسم اللاعب "علي محمد"

تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي

لاعب محلى واحد فى تشكيلة المغرب النهائية بأمم إفريقيا

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الرئيس نيوز

سحر طلعت: ينبغي وقف مزاد "توت غنخ آمون".. وهويتنا "ليست للبيع"

العسكري السوداني يثني على فشل العصيان والمعارضة تؤكد استمراره

النواب يوافق نهائياً على تعديلات الشركات العائدة من الخصخصة

الرئيس السيسي يستقبل قائد المنطقة المركزية الأمريكية

رسمياً .. النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الجهات والهيئات القضائية

كشكول

مجلس عمداء كفر الشيخ يوجه بترشيد الإنفاق الحكومي

هدوء بامتحانات تمريض القناة

الأزهر يُتيح تحسين "التقديرات" لطلاب 3 قطاعات بالدراسات العليا

الأزهر: هدوء في امتحاني التوحيد واللغة الأجنبية لأدبي الشهادة الثانوية

بـ250 جنيه للمادة...الأزهر يوافق على تطبيق نظام "سمر كورس" للطلاب

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

الفلبين تغرق في مليوني كيلوجرام من المانجو

مطارات تستخدم تقنية جديدة بعيدة عن الجوازات

النساء العاملات في فرق الإطفاء أكثر معاناة من الاضطراب النفسي ما بعد الصدمة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎