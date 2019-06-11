اتحاد التجارة الإلكترونية: إدراج المنتجات الفلسطينية للتسويق لها دون مقابل

دعا الشيخ أحمد السويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، المستثمرون من جميع الشركات ورجال الأعمال إلى الاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى وجود 32 صناعة متخصصة في البناء والتشييد والبنية التحتية منضوية تحت مظلة هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى تثق في الاقتصاد الفلسطيني وتعلم أن هناك دولا داعمة كثيرة إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية ويجب علينا المساهمة في دعم العملية الإنمائية في فلسطين.



بدوره، قال أحمد عبدالفتاح، الأمين العام لاتحاد التجارة الإلكترونية العربية إنه سيتم إدراج جميع المنتجات الفلسطينية للتسويق لها دون مقابل، وإنه سيتولى جميع الأبحاث التسويقية لهذه الصناعات بالمجان.



وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مبادرة دعم الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي، قال السفير الربيع إنه تم عقد سلسلة لقاءات ومؤتمرات في البحر الميت مع رجال الأعمال الفلسطينيين والقطاع الخاص وتم خلاله الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري يتم من خلاله التعامل بالتوازي مع الحكومات لدعم الاستثمار في فلسطين ومواجهة التعنت الإسرائيلي الذي كان نتيجة عدم وجود برنامج موازي وداعم للاقتصاد الفلسطيني.



وأكد الربيع أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية المتخصصة سيتولون التعريف بالمنتجات الفلسطينية، وأن الاتحادات العربية بدأت أولى الخطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات التي تستحق الاهتمام من جانب المستثمرين ورجال الأعمال العرب وأنه يجب كسر حاجز الخوف لتوجيه الاستثمارات.



بدوره، قال المندوب الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية كانت لديها خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني تشمل العديد من القطاعات تتضمن خريطة استثمارية بنحو 500 مليون دولار وإن الخطة الخمسية 2018-2022 تتضمن خصصا استثمارية تشمل 13 قطاعا حيويا سيتم تنفيذها من خلال الحكومة الفلسطينية من خلال صندوق الاستثمار أو وزارة الاقتصاد أو المجتمع المدني.



وأضاف أن هناك قوانين لتشجيع الاستثمار، وأن هناك 5 مناطق صناعية في فلسطين، داعيا الأشقاء العرب والقطاع الخاص لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة مشروع السلام الذي يتبناه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.