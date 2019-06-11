"العكلوك" يدعو للاستثمار في فلسطين

دعا مهند العكلوك المندوب المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية القطاع الخاص الممثل بـ73 اتحادا عربيا متخصصا للاستثمار في هذا التوقيت الصعب داخل دولة فلسطين وفي القدس وتحمل المسئولية لدعم القضية الفلسطينية التي دعمتها الجامعة العربية لمدة سبعين عاما.



وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يستهدف إخلاء أهل فلسطين من أرضهم، داعيا القطاع الخاص بشركاته وأمواله لدعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة داخل القدس الشريف في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأكد أن القضية الفلسطينية سياسية بالأساس وحقوق الشعب الفلسطيني حقوق سياسية ولا يمكن القبول سوى بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وقال العكلوك "لا نريد حقوقا مدنية أو مادية على حساب الحقوق السياسية"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية مصرة على الحقوق السياسية وترفض صفقة القرن وما يترتب عليها، وأن هذا هو المنبر الذي سيدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار بمختلف القطاعات وليس صفقة القرن التي تريد الإدارة الأمريكية من خلالها الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد وجود فرص واعدة أمام المستثمرين وإعفاءات وحوافز ضريبية مهمة سيعرضها وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي أمام الاجتماع الى جانب وزير شئون القدس فادي الهدمي، وأشار إلى أهمية دعم مدينة القدس من خلال تمويل الخطط التنموية التي أقرتها قمة القدس في الظهران والقمم العربية اللاحقة، موضحا انه تم اعتماد 425 مليون دولار لدعم وتنمية القطاعات في مدينة القدس الحيوية وهدفها تثبيت الشعب الفلسطيني، كما سيتم عقد جلسة لرجال الأعمال والاتحادات العربية المشاركة مخصصة لرجال الأعمال الراغبين في دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.



وأوضح أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وضع محفظة استثمارية تحت إشرافه في القدس بعيدا عن التطبيع، ودعا إلى الحفاظ على الموروث العربي الإسلامي والمسيحي مقابل المخططات الإسرائيلية للنيل من هذه المدينة.



