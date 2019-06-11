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سياسي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:38 م

الوحدة الاقتصادية: حنكة السيسي جعلت التجربة المصرية نموذجا

الوحدة الاقتصادية:
أ ش أ
dostor.org/2662952

أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بما يمتلكه من رؤية وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار وإيمانه المطلق خلق مصفوفة من الصبر والأداء استطاعت مواجهة المخاطر والمؤامرات التي تستهدف منطقتنا، مشددا على أن حنكة الرئيس جعلت من التجربة المصرية نموذجا يحتذى لتحقيق التنمية العربية وشجعت على الالتفاف حولها.

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية -في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للإعلان عن أجندة الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الذي يعقد في القاهرة غدا الأربعاء تحت عنوان (القدس عاصمة دولة فلسطين)- إن مصر خرجت من عنق الزجاجة بسرعة مذهلة وبدأت في التحليق وانه آن الأوان لنعيد برنامجنا الاقتصادي ليرتكز على إمكاناتنا ومواردنا الاقتصادية والزراعية والتجارية.
وأضاف أن القمة التنموية التي عقدت بيروت مؤخرا وضعت استراتيجية عربية للاقتصاد الرقمي ووافقت على التعامل مع التطورات في العالم للوصول بالوصول بالاقتصاد العربي إلى المكانة التي يستحقها نظرا للإمكانات التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن موضوع إعمار الدول العربية التي تعرضت للتدمير جراء ما سمي بـ"الربيع العربي" يجب أن يكون من نصيب الدول العربية.

وأوضح أن المحور المهم لهذه الدورة سيكون حول دعم فلسطين والقدس باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أهمية وضع مقدراتنا وإمكاناتنا في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الأمة العربية.

وتابع أنه التقى مؤخرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أبدى رغبته في تواجد رجال الأعمال العرب للاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى أن الرئيس عباس حمله رسالة للإعلام العربي للاستمرار بالتذكير بقضية فلسطين ومواجهة استهداف اسم فلسطين وأنه يجب إيلاء هذه القضية حقها خاصة في ظل الغطرسة الإسرائيلية المدعومة من أمريكا.

وأشار الربيع إلى أهمية وضع القطاع الخاص أمام مسئولياته لدعم الأمة العربية، موضحا أن هذا المؤتمر للاتحادات العربية النوعية المتخصصة يوافق هذا العام العيد الخمسين لإنشاء الاتحادات الذي وصل عددها إلى 73 اتحادا عربيا متخصصا، ودعا إلى دعم هذه الاتحادات العربية باعتبارها سفن الأمل لإعادة البرنامج الاقتصادي العربي وتبادل الثروات.

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