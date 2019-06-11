الأحد.. "سياحة البرلمان" تتفقد مطار برج العرب

أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، القيام بزيارة ميدانية بالاشتراك مع لجنتى الشئون الإفريقية، والشباب والرياضة بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، لتفقد مطار برج العرب، استعدادًا لاستقبال مصر دورة الأمم الإفريقية على أرضها.



وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم وجود مكان انتظار للمودعين في مطار برج العرب.



وقال النائب، إن مطار برج العرب، لا توجد به صالة ولا مقاعد ولا مظلة لـ"البرد والمطر، والحر والشمس"، فضلًا عن عدم وجود خدمة جيدة تليق بالمودعين الذين ينتظرون بالساعات ويأتون من مسافات بعيدة، مشيرًا إلى أن المكان يحتاج إلى دورات مياه لائقة غير موجودة حاليًا، وكافيتريا تليق بالمكان.



وأوضح المهندس أحمد فوزي، رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم إلغاء ساحات الانتظار بصالة الوصول لدواع أمنية، مشيرًا إلى أن هناك تصميمًا من خلال شركة يابانية لإقامة وإنشاء مبنى جديد على أعلى مستوى بمطار برج العرب، لافتًا إلى أن المطار كان مصممًا لخدمة نحو مليون راكب سنويًا، ونظرًا لظروف غلق مطار النزهة زاد العدد إلى نحو 3 ملايين راكب سنويًا بما يمثل عبئًا كبيرًا على المطار.



وأوصت اللجنة، بضرورة العمل على تطوير وتحديث وصيانة وإضاءة كافة الطرق المؤدية إلي مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية مع العمل على توفير سبل الراحة وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار المستقبلين والمودعين للمسافرين وتوفير أماكن لتقديم كل الخدمات بصورة لائقة.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم إنشاء مطار مدني جديد لمحافظة المنيا.



وقال النائب، إن المنيا ذات كثافة سكانية عالية، وبها سياحة دينية "إسلامية ومسيحية وفرعونية"، وبها مسار العائلة المقدسة، فضلًا عن انتشار الصناعة والزراعة بها، والمنطقة الأولى على مستوى العالم فى الحجر الجيري، وبها مقومات جاذبة للمستثمرين، الأمر الذى يتطلب إنشاء مطار للمحافظة.