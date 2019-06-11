"الله عليك يا فخر العرب".. سمكة محمد صلاح تثير إعجاب جمهور التواصل الاجتماعي

انتشرت صور نجم كرة القدم العالمي، محمد صلاح، وهو يصطاد سمكة كبيرة، كالنار في الهشيم علي وسائل التواصل الاجتماعي، حتي أصبحت سمكة محمد صلاح تريند بين رواد موقع "تويتر".



وذلك بعدما نشرلاعب ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطنى، محمد صلاح، مجموعة صور له، وهو ممسكًا بسمكة عملاقة من أعماق البحر الأحمر بالغردقة، خلال قضائه عطلة نهاية الموسم بالجونة.



وأثارت السمكة العملاقة التي التقطت محمد صلاح الصور بجانبها، جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخرية البعض الأخر، إذا قالوا: "بتنقذ السمك من الغرق الله عليك يافخر العرب".



ويقضي محمد صلاح، مدة إجازته في الجونة، وذلك بعدما لعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 21، واحتفل نجوم ليفربول بهذا الفوز الساحق.





