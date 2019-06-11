الكنيسة الإنجيلية بألمانيا: لن يتم وضع قاعدة موحدة لتعويض ضحايا الانتهاك الجنسي

أعلنت الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا أنها لا تعتزم وضع قاعدة موحدة لتعويض ضحايا جرائم الانتهاك الجنسي التي وقعت بحق قاصرين من قبل رجال دين داخل الكنيسة.



يأتي ذلك بعد أن أُعْلِنَ أن عدد حالات الانتهاك الجنسي التي وقعت في أروقة الكنيسة الإنجيلية بألمانيا بلغ 600 حالة.



وخلال اجتماع لخبراء الكنيسة الإنجيلية حول قضية الانتهاك الجنسي، قال نيكولاوس بلوم من المجلس الأعلى للكنيسة اليوم الثلاثاء في هانوفر: " على كل كنيسة محلية أن تنظم قضية التعويض بنفسها".



غير أن الكنيسة ستدشن اعتبارا من مطلع يوليو المقبل مكتب اتصال مركزيا ومستقلا للتواصل مع المتضررين من هذه الجرائم.



وكانت الكنيسة قررت في الخريف الماضي إجراء معالجة مركزية لجرائم الانتهاك الجنسي وهو نفس الإجراء الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2010، ودفعت الكنيسة ما لا يقل عن 5000 يورو للضحايا كاعتراف رمزي بمعاناتهم.