الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والرطوبة تزيد الشعور بالحر

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، عن انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا من درجتين إلى ثلاث درجات حتى تصل إلى 33 درجة.



وأكد عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ثبات نسبة الرطوبة على القاهرة من 80% إلى 85%.



كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.