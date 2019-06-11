إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي غرب الخمس الليبية

أعلنت القوات البحرية اليوم الثلاثاء إنقاذ 60 مهاجر غير شرعي على متن قارب مطاطي على بعد 92 ميل شمال غرب الخمس.



وأكد مكتب الإعلام بالقوات البحرية أنه وبعد تلقي غرفة عمليات حرس السواحل نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية - أبحر الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ.



وأوضح أنه وبعد عملية البحث، تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي علي متنه عدد 60 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة وذلك علي بعد 92 ميل شمال غرب الخمس.



وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات مختلفة، منهم 49 السودان و5 من بنغلاديش و1 من تشاد، و1 من مالي و4 من بنين و1 إمراة من التوغو.



وأكد مكتب الإعلام أنه تم التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم ومن تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيين بمركز إيواء سوق الخميس.