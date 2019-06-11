السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية.



وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهريًا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأوضح أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد من جانبه بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب، باعتباره تحديًا مشتركًا يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.