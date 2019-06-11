رئيس وزراء المغرب: العلاقات مع تونس مميزة

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء، على متانة العلاقات بين تونس والمغرب، في أعقاب التوتر الذي غلب على وسائل الإعلام بين البلدين بسبب مباراة كرة القدم بين فريقي الترجي والوداد البيضاوي.



يأتي التصريح المغربي أثناء لقائه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في مقر الأمم المتحدة بجنيف بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية، حسب ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة التونسية اليوم.



وقال العثماني، في تصريح صحفي عقب اللقاء إن "العلاقات بين البلدين مميزة ويجب تطويرها خاصة أن المنطقة تعيش تحديات صعبة في وضع إقليمي ودولي معقد ويصعب التنبؤ بتطوراته ".



كما أشاد سعد الدين العثماني "بديناميكية العلاقات الثنائية التي يترجمها أساسا عمل اللجان التقنية المشتركة التي تدرس دفع التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والطلابي وبعض القضايا التجارية بين البلدين".



وقال العثماني، في بيان لرئاسة الحكومة، إن "هذه المجهودات على أهميتها غير كافية وتحتاج إلى الدفع والتطوير وحل بعض الإشكالات التي ترتبط بتطورات العالم المعاصر وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ورفع مستوى البحث العلمي بينهما".



ويأتي التصريح أيضا ضمن جهود التهدئة التي دعا اليها إعلاميون وأكاديميون من البلدين عقب الأحداث التي رافقت أياب مباراة الدور نهائي بين الترجي والوداد بتونس يوم 31 مايو الماضي وقرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) في اجتماع لها في باريس بإعادتها في بلد محايد بدعوى عدم توفر شروط الأمن والسلامة في تونس.



وكان القرار فاجأ تونس وأثار غضبا بوسائل الإعلام وانتقادات من الحكومة، كون أزمة الدور النهائي كانت ترتبط أساسا باحتجاجات الجانب المغربي حول عدم توفير الكاف لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" قبل المباراة وعدم احتساب الحكم لهدف في مرمى الترجي.



ونفى أمس المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم أحمد مقروف، في تصريح لقناة "التاسعة" التونسية الخاصة، إثارة الوفد المغربي للجوانب الأمنية في اجتماع باريس.