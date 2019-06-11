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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:31 م

مدرب الدوري السعودي على رادار الزمالك

مدرب الدوري السعودي
وكالات
dostor.org/2662812

قام أحد الوكلاء بترشيح البرتغالي بيدرو ايمانويل المدير الفني لفريق التعاون السعودي السابق على مسؤولي نادي الزمالك لتدريب الفريق بعدما أعلن عن رحيله عن النادي السعودي.

ويدرس مسؤولو الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل مطالبة البعض داخل الإدارة بتواجد مدرب أجنبي

وكانت الفترة الماضية شهدت دخول الزمالك في مفاوضات مع اليوناني تاكيس ليمونيس المدير الفني السابق لفريق أولمبياكوس اليوناني وفقا لتقارير إيطالية كشفت عن مفاوضات بين النادي الأبيض والمدرب اليوناني.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤخرًا، بإيقاف السويسري كريستيان جروس عن تدريب الزمالك، عقب تعادله المثير مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري، وحصد بطولة الكونفدرالية الافريقية.

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