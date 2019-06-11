مصرع مدير نادى طنطا الرياضى فى حادث سير

لقى مدير المبنى الاجتماعي بنادي طنطا الرياضي بالغربية، مصرعه - منذ قليل - في حادث سير أثناء مروره من أمام شارع النادي، مما أدى إلى حدوث حالة من الفزع بين المارة بشارع البحر وشارع النادي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعة.



كان اللواء السعيد شكرى مدير مباحث مديرية أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع رجل في العقد الخامس من العمر أثناء عبوره شارع البحر أمام شارع النادي بمدينة طنطا.



على الفور انتقل رجال الإسعاف والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث أول طنطا لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.