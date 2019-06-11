جوانزو الصيني يتحرك لضم أوباميانج

نجح الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، في تقديم موسم متميز رفقة ​أرسنال​ الانجليزي، بتسجيله 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



إلا أن فشل الجانرز في التأهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، جعل الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل اللاعب الذي يرغب دائما في اللعب في أعلى المستويات.



فكان نادي جوانزو الصيني من أبرز المهتمين بضم الجابوني قبل انتقاله إلى صفوف المدفعجية، قادمًا من دورتموند، مقابل 64 مليون يورو.



لكن يبدو أن العملاق الآسيوي لا يزال مهتما بصفقة أوباميانج، حيث كشفت صحيفة "كيكر" الألمانية عن أن النادي الصيني يستعد لتقديم راتب أسبوعي للجابوني يصل إلى 340 ألف يورو.



من جهته، فإن أرسنال قد يوافق على رحيل اللاعب، خاصة أنه بحاجة للاموال من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.