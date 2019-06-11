أليخاندرو جوميز محط أنظار الهلال السعودي من جديد

عاد فريق الهلال السعودي من جديد لرغبة التعاقد مع الدولي الأرجنتيني أليخاندرو جوميز نجم فريق أتلانتا الإيطالي.



تقارير سعودية كشفت عن تجدد اهتمام الهلال بالظفر بخدمات الهداف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز مهاجم أتلانتا في الموسم المقبل.



وفتح مسئولو الزعيم الهلالي باب المفاوضات مرة أخرى مع اللاعب صاحب الـ31 عاما، وعرضوا عليه تقمص ألوان الأزرق هذا الصيف.



وينتظر الهلال رد اللاعب الرسمي على العرض السعودي، للدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الفريق الإيطالي لحسم الصفقة.



وكان الهلال يرغب في ضم غوميز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تصل المفاوضات لطريق مسدود، ويتم التعاقد مع الإيطالي جيوفينكو بدلًا من الأرجنتيني.