3 يوليو.. توزيع الأسهم المجانية لمستثمري "المصريين فى الخارج"

كشفت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، عن توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.1000848387 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وذلك اعتبارا من يوم 3 يوليو المقبل.



وقالت الشركة، منذ قليل، إن الحق في التوزيع سيكون لمشترى السهم حتى نهاية جلسة يوم 2 يوليو المقبل.



وكانت الشركة قد أعلنت أن مجلس إدارتها وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وشراء حصة من رأس مال إيدج للتطوير وإدارة المشروعات بنسبة 60% من رأس المال بقيمة 24 مليون جنيه، وتفويض رئيسه لتعين مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لإيدج للتطوير وإدارة المشروعات وزيادة رأس المال المرخص به من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه والمدفوع من 124.400.000 جنيه إلى 260.000.000 من خلال زيادة رأس المال بواقع سهم لكل سهم بزيادة قدرها 124.400.000 جنيه موزعة على 49.760.000 سهم بالقيمة الاسمية للسهم التي تبلغ 2.5 جنيه، بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار، مع تخصيص جزء من الزيادة بقيمة 11.200.000 جنيه لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمدريين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.