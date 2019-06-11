نائب عراقي يطلب توضيحًا لعدم عزف النشيد الوطني خلال تنصيب بارزاني

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي علي الغانمي، اليوم الثلاثاء، إقليم كردستان بالتوضيح بشأن عدم عزف النشيد الوطني خلال حفل تنصيب نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم.



ونقلت "السومرية نيوز" عن الغانمي قوله، في حديث لها: "إننا في الوقت الذي نهنئ فيه نيجرفان بارزاني بمناسبة تسلمه منصب رئيس الإقليم، إلا أننا كنا نتمنى أن تكون تلك المناسبة انطلاقة وصفحة جديدة للعلاقة بين بغداد وأربيل، وطي صفحات المشاكل السابقة، والعمل ضمن جو البلد الواحد".



وكان نيجرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان في مراسم جرت، أمس الاثنين، في قصر المؤتمرات بأربيل.