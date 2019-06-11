آرتور يحسم موقفه من المشاركة في كوبا أميركا

أوضح الكشف الطبي الذي خضع له أرتور ميلو عدم وجود إصابة خطيرة، وذلك بعد تعرضه لضربة قوية في مباراة البرازيل ضد هندوراس قبل خمسة أيام من بدء بطولة كوبا أميركا.



وانتقل متوسط ميدان برشلونة لتهدئة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.



وأكد أول اختبار طبي عدم وجود ما يدعو للقلق، وقال الفريق الطبي للسيليساو أنه سيكون مستعدًا للعب ضد بوليفيا يوم السبت في افتتاح البطولة التي تستضيفها بلاد السامبا.



لكن إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد خرج أرتور بنفسه لتأكيد ذلك، حيث رد على أحد معجبيه القلقين عليه في موقع “تويتر” قائلًا: “لا تبكي، أنا بخير”.