البرلمان يرفض رفع الحصانة عن عبد الحكيم شاهين

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الطلب المقدم من ممثل إحدى الشركات العقارية بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانه البرلمانية عن النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين، وذلك لتحريره شيكات بدون رصيد لصالح الشركة نظير وحدة سكنية بإجمالي مبلغ قدره مليون و550 ألف جنيه.



وأيد البرلمان، خلال جلسته العامة، ما جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي رفضت رفع الحصانة عن النائب عبد الله عبد الحكيم، حيث أرجع التقرير الذي استعرضه وكيل اللجنة سبب رفض رفع الحصانه إلى الكيدية.



فيما وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب بسداد الشيكات، قائلًا: "مش معقول كده، ميصحش نائب يسطر شيك بدون رصيد، حتى شكله أمام الناخبين، مش عايز اسمع كلمة شيكات بدون رصيد تاني".