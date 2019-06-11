القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
عالم
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:23 م

أبو الغيط يحذّر من خطر التدخل الإيراني والتركي في سوريا

أبو الغيط يحذّر من
dostor.org/2662788

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة المعني بالأزمة في سوريا والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول آخر تطورات الأزمة السورية والجهود والاتصالات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لها، حيث أكد أبوالغيط ترحيبه بالتواصل مع الجانب الأميركي، وأوضح أن الأزمة السورية هي في الأساس أزمة عربية.

وجدد الأمين العام الإشارة إلى ثوابت الموقف العربي من الأزمة في سوريا وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للأرض السورية، وأهمية احترام السيادة السورية، والعمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية تتأسس على مقررات مؤتمر "جنيف 1"، ومخاطبة آمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبل بلدهم، وذلك بما يكفل الوقف الكامل لنزيف الدماء الذي طال مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري على مدى السنوات الثماني الأخيرة.

ونبّه أبو الغيط إلى خطورة التدخلات الإيرانية والتركية على وجه التحديد، بما في ذلك ما يتعلق بالمسعى التركي لإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة في شمال سوريا ومنطقة إدلب، وهو ما يؤثر على الوحدة في الإقليم السوري، ويمثل انتهاكًا في ذات الوقت للسيادة السورية، مع التأكيد على رفض أية صورة من صور التدخل الإسرائيلي في أية ترتيبات تتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا.

من جانبه، عرض جيفري نتائج الاتصالات التي يضطلع بها مع مختلف الأطراف، سواء فيما يتعلق بالجوانب السياسية للأزمة أو جوانبها الأمنية، مشيرًا إلى حرص بلاده في هذا الإطار على التعرف على رؤية الجامعة العربية تجاه تطورات الأزمة وسبل التعامل معها، خاصة في ظل التعقيدات المختلفة التي تشهدها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 3 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 3 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ اسبوع

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

الآن

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث وتربح 900 مليون جنيه

التموين: توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

"الخارجية": مصر مستمرة في الدفع بالعملية السياسية بسوريا

ads
الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

ألبومات الصور

مباراة بين ميدو وايتو

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

رياضة

ليفاندوفسكي يأمل في تعاقد بايرن مع مهاجم أخر

مدرب الدوري السعودي على رادار الزمالك

جوانزو الصيني يتحرك لضم أوباميانج

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يستقبل قائد المنطقة المركزية الأمريكية

رسمياً .. النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الجهات والهيئات القضائية

شكري يستقبل الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا

السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

لماذا حذف رئيس مجلس النواب عبارة "الناس جعانة" من المضبطة؟

كشكول

تعرف علي مواعيد وأماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

التحقيق مع موجه بالبحر الأحمر الأزهرية لتطاوله على رئيس لجنة ثانوية

بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالبحر الأحمر الأزهرية

رسميًا.. جامعة الأزهر تطبق امتحانات "الملاحق" فى صيف العام الحالى (مستند)

بالأسماء.. أوائل شهادات النقل الأزهرية 2019 بمحافظة الوادى الجديد

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

سردينيا الإيطالية تشهد أكبر اجتياح لأسراب الجراد منذ 70 عاما

كيف تساعد طفلك في التخلص من مخاوفه غير المنطقية؟

الحكم على سويدي بالسجن 3 أعوام لتورطه في سرقة تاجين ملكيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎