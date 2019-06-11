لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)

الصيف يعني الهروب من الجو الحار بالخروج ليلًا، والسفر إلى الشواطئ المختلفة حيث البحر، والأماكن ذات الطبيعة الخلابة في مصر، لهذا نستعرض في السطور التالية أفضل تسريحات الشعر الصيفية والتي تناسب هذه الاجواء الحارة.



وتتنوع تسريحات شعر 2019 من الضفائر الطويلة والملفوفة، وحتى كعكة الشعر المرفوعة، والشعر المموج "وافي"، وتسريحات الشعر المزينة بالأطواق ذات الورود.



ومن التسريحات الصيفية الأكثر أناقة لصيف 2019، تسريحة ذيل السمكة Fishtail، ويمكنك أن تطلي بها في خروجتك مع أصدقاءك، ابدأي بقلب الشعر بالكامل إلى جهة واحدة من الرأس.



ثم اقسمي شعرك إلي نصفين، وامسكي كل جزء بيد واحدة، ومنها اسحبي ضفيرة صغيرة من الجهة الخلفية لإحدى الجهتين حول الجهة الخارجية الأمامية، وادخليها داخل الشعر في اليد الأخرى، وهكذا استمر بنفس الفعل.



أما طريقة تسريحة الكعكة Sock Bun، فابدأي بوضع مرطب وقومي بجذب الشعر على شعر ذيل مرتفع حتي تظهري بافضل إطلالة، وإليكِ مجموعة من صور تسريحات الصيف:

