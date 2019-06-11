القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
لايف ستايل
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:23 م

لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)

لخروجاتك مع أصدقائكِ..
سارة ساويرس
dostor.org/2662786

الصيف يعني الهروب من الجو الحار بالخروج ليلًا، والسفر إلى الشواطئ المختلفة حيث البحر، والأماكن ذات الطبيعة الخلابة في مصر، لهذا نستعرض في السطور التالية أفضل تسريحات الشعر الصيفية والتي تناسب هذه الاجواء الحارة.

وتتنوع تسريحات شعر 2019 من الضفائر الطويلة والملفوفة، وحتى كعكة الشعر المرفوعة، والشعر المموج "وافي"، وتسريحات الشعر المزينة بالأطواق ذات الورود.

ومن التسريحات الصيفية الأكثر أناقة لصيف 2019، تسريحة ذيل السمكة Fishtail، ويمكنك أن تطلي بها في خروجتك مع أصدقاءك، ابدأي بقلب الشعر بالكامل إلى جهة واحدة من الرأس.

ثم اقسمي شعرك إلي نصفين، وامسكي كل جزء بيد واحدة، ومنها اسحبي ضفيرة صغيرة من الجهة الخلفية لإحدى الجهتين حول الجهة الخارجية الأمامية، وادخليها داخل الشعر في اليد الأخرى، وهكذا استمر بنفس الفعل.

أما طريقة تسريحة الكعكة Sock Bun، فابدأي بوضع مرطب وقومي بجذب الشعر على شعر ذيل مرتفع حتي تظهري بافضل إطلالة، وإليكِ مجموعة من صور تسريحات الصيف:

لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
لخروجاتك مع أصدقائكِ.. إليكِ أفضل تسريحات صيف 2019 (صور)
الآن

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث وتربح 900 مليون جنيه

التموين: توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

"الخارجية": مصر مستمرة في الدفع بالعملية السياسية بسوريا

ads
الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

ألبومات الصور

مباراة بين ميدو وايتو

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

رياضة

ليفاندوفسكي يأمل في تعاقد بايرن مع مهاجم أخر

مدرب الدوري السعودي على رادار الزمالك

جوانزو الصيني يتحرك لضم أوباميانج

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يستقبل قائد المنطقة المركزية الأمريكية

رسمياً .. النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الجهات والهيئات القضائية

شكري يستقبل الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا

السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

لماذا حذف رئيس مجلس النواب عبارة "الناس جعانة" من المضبطة؟

كشكول

تعرف علي مواعيد وأماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

التحقيق مع موجه بالبحر الأحمر الأزهرية لتطاوله على رئيس لجنة ثانوية

بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالبحر الأحمر الأزهرية

رسميًا.. جامعة الأزهر تطبق امتحانات "الملاحق" فى صيف العام الحالى (مستند)

بالأسماء.. أوائل شهادات النقل الأزهرية 2019 بمحافظة الوادى الجديد

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

سردينيا الإيطالية تشهد أكبر اجتياح لأسراب الجراد منذ 70 عاما

كيف تساعد طفلك في التخلص من مخاوفه غير المنطقية؟

الحكم على سويدي بالسجن 3 أعوام لتورطه في سرقة تاجين ملكيين

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎