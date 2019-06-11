أستون فيلا يستعد للبريميرليج بإبرام صفقة من الدوري الفرنسي

أتم أستون فيلا التوقيع مع اللاعب الدولي الهولندي أنور الغازي من نادي ليل الفرنسي.



وقع الجناح الذي يبلغ من العمر 24 عامًا عقدًا لمدة أربع سنوات، حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع أستون فيلا.



وقال دين سميث المدير الفني لفيلا: “أثبت أنور للجميع في ويمبلي مدى جودة اللاعب الذي يمكن أن يكون عليه”.



وأشار: “إنه مستعد للارتقاء إلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، هو لاعب شاب لديه الكثير من الإمكانيات الهائلة”.



سميث واثق من أن الغازي، الذي تَكّون في أكاديمية أياكس أمستردام، يمكن أن يقدم مستوى أفضل، حيث سجل 6 أهداف في 37 مباراة خاضها مع أستون فيلا الصاعد إلى البريميرليج.



وأضاف سميث: “الآن أصبحت وظيفتي ووظيفة طاقم التدريب وأنور نفسه هو تطوير الإمكانيات التي لديه بلا شك”.



وأنهى: “سيكون إضافة رائعة للفريق في الموسم المقبل”.



يعد الغازي ثاني توقيع للنادي في الصيف، بعد ضم مهاجم برمنجهام سيتي جوتا في الأسبوع الماضي.