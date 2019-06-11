تجديد حبس 4 متهمين بخطف وقتل تاجر سيارات في حدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين بإطلاق النيران على تاجر سيارات وقتله في حدائق القبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن حدوث إطلاق نار من قبل مسلحين في حدائق القبة، وخطف تاجر سيارات من محل عمله، تحت تهديد السلاح، وعقب ذلك ظهرت جثته في طريق مسطرد عقب تنسيق مباحث القاهرة مع مديرية أمن القليوبية.



وتبين أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا وأليًا بدون ترخيص، وأثاروا الفزع والرعب في منطقة حدائق القبة، فأطلقوا النيران بصورة عشوائية مما أصاب المواطينين بالفزع وذلك بشارع السكة التابع لدائرة قسم حدائق القبة، وخطفوا تاجر سيارات يدعى "أحمد الدمس"، قبل قتله وإلقاء جثته على طريق مسطرد.



وكشفت تحريات المباحث الأولية أن الواقعة جاءت بسبب ابتزاز النجني عليه لفتاة بصور إباحية كانت قد أرسلتها له، وبعد علم أهلها لجأوا له لتسوية الأمر بدلًا من الفضائح، لكنه رفض فقرروا تأديبه بإطلاق النار في مكان عمله وخطفه من وسط الناس، وتصويره عاريًا لمساومته في حال نشر صور الفتاة.



وأفادت التحريات بأن أهل الشاب حاولوا المساومة وتخليصه من يديهم لكنهم رفضوا وتفاجأوا بجثته ملقاة على طريق مسطرد في القليوبية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق، التي قررت التحفظ على سلاح الجريمة، والتحفظ على الطلقات الفارغة بمحل الواقعة.