صراع بين إشبيلية وفالنسيا على لاعب إيبار

يبدو وأن لاعب نادي إيبار جوان جوردان سيكون على موعد مع خوض تجربة جديدة في الليجا خارج النادي الباسكي خلال الموسم المقبل.



فبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن نادي إشبيلية يسعى لضم جوردان مقابل 15 مليون يورو ليكون أول صفقات المدرب جولين لوبيتيجي مع النادي الأندلسي في ظل اقتراب رحيل اللاعب بابلو سارابيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة إشبيلية في التوقيع مع اللاعب لن تكون سهلة خاصةً مع دخول نادي فالنسيا خط المفاوضات مع اللاعب وهو من يملك أفضلية المشاركة في دوري الأبطال مما قد يقنع جوردان باللعب للخفافيش على حساب الأندلسيين.



وخاض جوردات 61 مباراة مع إيبار في الليجا على مدار موسمين ماضيين سجل خلالهم تسعة أهداف، كما أنه على رادار نادي أرسنال الإنجليزي.